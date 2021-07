Viimase nädala jooksul on iga päev ööpäevaga lisandunud kümmekond nakatunut ja eile sai siinmail kirja juba 23 uut viirusekandjat. Häädemeeste valla nakatunute suhtarv 414,7 on kõige suurem Eestis üldse.

Samal ajal ollakse suvituspiirkonna elanike vaktsineerimisega teiste maakondadega võrreldes lootusetult maas. Selles edurivis oleme tagantpoolt neljandad.

Head omavalitsusjuhid ja maakonnaüleste organisatsioonide esindajad, ehkki keset suve alanud nakatumislainet on juba hilja ära hoida, sõltub teist vägagi palju, kuidas me sügisele vastu läheme.

Kui me ei hoia end ise, siis ei hoia meid keegi. Seega on tõesti viimane aeg jätta kõrvale kurkide marineerimine, metsamarjade korjamine või liival peesitamine, naasta tööle ja mõelda selle peale, mida me ise teha saame, et meie oma inimesed saaksid vaktsineeritud.

Olete kindlad, et teie valla- või linnaelanikud ikka teavad, kus ja millal saab kaitsesüsti teha? Kas olete rääkinud, miks see on vajalik? Olete midagi selleks teinud, et inimestel oleks võimalikult lihtne see süst kätte saada: taganud vajaliku transpordi, organiseerinud vaktsineerimist kohapeal? Olete üldse uurinud, milliseid vaktsineerimisvõimalusi on, et teie oma inimesed saaksid kurja viiruse eest kaitstud?

Mõelgem siis, ­mida saame teha, et veenda noori kaitsesüstimise ­vajalikkuses.

Täpselt needsamad küsimused võiksid esitada endale kohalikud tööandjadki.

Pole võimalik, et me ei teadnud, et suvel tuleb Pärnumaa pika ja ilusa mereranniku äärde põhjamaa üürikest suve nautima arvukalt puhkajaid. Et siinmail käib sel ajal melu ööpäev ringi ja toimub arvukalt meelelahutusüritusi.

Kõik see tähendab, et nakatumisvõimalus on siin ülejäänud Eestiga võrreldes erakordselt suur ja täpselt nii sündiski. Tagantjärele tarkusest pole ehk suurt kasu, kuigi sellestki võib õppida.

Tähtsam on siiski, et vaatame ettepoole. Terviseamet ja valitsusjuhid on viimastel päevadel korduvalt rõhutanud, et viirus levib praegu eelkõige noorte seas. Samal ajal on just selles vanusgrupis kõige vähem vaktsineerituid. Mõelgem siis, mida saame teha, et veenda noori kaitsesüstimise vajalikkuses.