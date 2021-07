Neid inimesi, kes on põhimõtteliselt vaktsineerimise vastu, leidub tegelikult käputäis. Palju rohkem on neid, kes pole vastu, aga pole mingil põhjusel COVID-19 vastast vaktsiinisüsti veel teha lasknud. Kuna praegu käib võidujooks ajaga, kaalul on meie kõigi lähitulevik, kas pääseme sügisel kooli-tööle-kontserdile, tuleb keskenduda just nimelt nendele, kes pole vastu, aga pole veel vaktsineerinud.