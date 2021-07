Pildil kunstinädala üks sündmusi multimeedium-lavastus "Keerub keerdus ehk per aspera ad absurdum?", mis etendub kolmel õhtul Pärnu rannas ning kujutab meie absurdset, skisofreenilist ja ebaloomulikku elukeskkonda, mille põhjustajaks on infomüra. FOTO: Alar Raudoja

Pärnut ei valitud mitte niisama, vaid ühtpidi sellepärast, et siin on elav ja aktiivne kunstielu. Aga ka sellepärast, et avangardikunstnike esimesed happening’id toimusid 1960ndatel just randades, ja mis oleks parem sümbol seda meenutama kui Pärnu rand?