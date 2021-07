Nimelt on pärnakas koduriigist ja perest eemal olnud juba kaks kuud: kui USAs on Tattar eri võistlustel tuuritanud kuus nädalat, tuli enne lombi taha reisimist koroonareeglite täitmiseks veeta kaks nädalat Schengeni alast väljaspool. Ühes kettagolfarist elukaaslase Silver Lätiga valiti sihtkohaks Horvaatia. Paraku vaevas 29aastast naissportlast trauma, mille tõttu ei läinud kõik eelnevad võistlused soovitud rada pidi.

“Eriti oluliseks ja tähtsaks teeb selle võidu see, et see tuli just praeguse reisi ajal. MM oli minu jaoks erakordselt keeruline (Tattar saavutas viienda koha, M. P.) ja ma ei suutnud mingit rütmi ega enesekindlust leida.