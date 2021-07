Maitsetaimed turgutavad tervist

Sibul

Kui tänapäeval on sibul pea igas köögis au sees ning poest ja põllult kõigile kättesaadav, oli see vanas Egiptuses pühendatud jumal Isisele ja lihtrahval oli keelatud seda süüa. Pidustustelgi ei tohtinud sibulat tarbida, sest see ajas ju nutma ja võis rõõmsa sündmuse ära rikkuda.