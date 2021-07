GALERII ⟩ Käsipallurid tõid rannaliivalt viis medalikomplekti

Kui poiste tiimidesse kuuluvad vaid siit kandi mehehakatised, siis tüdrukud mängivad koos tütarklubi Padise piigadega. Kokku kannab Pärnu kirjadega särki üle 70 noore, kellest umbes 30 on Padise neiud. Tiime juhendavad Toomas ja Merili Heinla ning Siiri Uusküla.

“Kui tüdrukud olid juba enne viimast etappi Eesti meistrid, siis poistel läks Viimsi oma aia taha,” resümeeris Toomas Heinla. “Poiste hõbeda kohta ei saa midagi halvasti öelda – see on kõige põnevam võistlusklass, kus kõik kuus tiimi on võrdsed. Sealt vanuseklassist tuleb järgmine Eesti noortekoondiski, kuhu peatreeneriks kandideerin.”