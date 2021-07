Metsapõleng. Foto on illustreeriv. FOTO: Madis Veltman

Saarde vallas Reinse külas on suur metsapõleng, tuli on levinud kaheksale hektarile. Tulekahju kustutavad päästjad kogu Pärnumaalt, kaasatud on ka Viljandi-, Rapla- ja Harjumaa päästjad.