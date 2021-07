Mis täpselt juhtus, ei soostunud sõidukijuht kommenteerima, kuid temaga samas ettevõttes töötav kolleeg rääkis kohapeal ajakirjanikule, et masinaga puhastati mõni hetk varem sedasama teeäärt, kuid alles sama teed pidi tagasi sõites vajus töövahend teest läbi. Tänava all on kanalisatsioon ning ilmselt vesi uhaski masinal maapinna alt. “Hea, et auto aeglaselt sõitis, oleks muidu ehk rohkem masinat vigastanud,” ütles töömees, lisades, et hetk peale õnnetus püüdis tänavalt alla keerata prügiautogi.