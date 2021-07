Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets rääkis, et praegu on tööturul soodne aeg leida tööd ja töötajaid. “Aastaga on olukord läinud kõvasti paremuse poole,” kinnitas ta. Mets tõi näiteks, et kui eelmise aasta juunis leidis rakendust 12,7 protsenti töötutest, siis sel aastal samal ajal oli see näitaja 14,2 protsenti.