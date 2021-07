Pärnumaal on neli koroonakollet, neist üks sai alguse Tori vallas Urumarjal lastelaagrist. Lapsevanem, kelle nimi on toimetusele teada, kuulis pärgviiruse jõudmisest laagrisse üleeile, kui oma võsukesele sinna järele läks. “Laagritöötaja ütles mulle, et seal on üks positiivne, aga ärgu ma muretsegu ja vaadaku ma ise, kas lähen lapsega testima,” rääkis ta.