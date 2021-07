VIDEO ⟩ Vaprus teenis äärmuslikes oludes ülitähtsa võidu ja pääses meistriliiga viimaselt kohalt

Ehkki võidu eest jagatakse kolm punkti, oli jalgpallikeeli tegemist kuue silma lahinguga, sest Pärnu ja Kuressaare on tabelinaabrid, kes heitlevad liigasse püsimajäämise nimel. Mõlemal tiimil oli enne matši 11 silma, ent saarlastel üks mäng varuks. Vapruse ja Kuressaare hooaja avamatš Saaremaal lõppes kodumeeskonna 2:1 võiduga.

“Olukord on lihtne. Kes selle mängu võidab, on kõrgliigavääriline meeskond. Hooaeg on küll alles poole peal, aga võit lähima rivaali üle on ülioluline samm oma eesmärkide täitmise suunas. Tahame ka järgmisel hooajal kõrgemas seltskonnas mängida,” rääkis enne kodumängu Vapruse väravavahtide treener Priit Pikker.

Täna oli ühtlasi viimane päev endale tiimi mehi juurde hankida, sest Eestis sulgus üleminekuaken. Kui kohalikele palluritele rõhuv Taavi Midenbriti juhendatav suvepealinna sats ei toonud mehi juurde, siis Kuressaare sai viimastel päevadel olulist täiendust: Paide linnameeskonnast hangiti laenulepingu alusel üheksal korral koondistki esindanud Karl Mööl. Peale selle registreeriti tiimi viimati Nõmme Kaljut esindanud ründaja Peeter Klein ning noormängijad Igor Ustritski ja Aleksander Filatov. Küll ei saanud ükski saarlaste täiendus veel pärnakate vastu platsile joosta.

Ehkki täna anti Pärnumaale marutuule – ligi 25 meetrit sekundis – tõttu teise taseme hoiatus, ei takistanud see vutti mängimast. Ilmataat nii palju halastas, et päeval möllanud paduvihmahood olid avavileks vaibunud.

Kuigi Vaprus alustas 431 pealtvaataja ees matši teravamalt, haaras Kuressaare peagi ohjad enda kätte: kaheksandal minutil raksatasid saarlased palli peaga ristnurka ja mõni minutit hiljem põrkas mänguvahend latist väravajoonele, ent pärnakad suutsid klaarida.

Roman Kožuhhovski hoolealused said oma tahtmise 12. minutil, kui karistusalas leiti üles uhkes üksinduses olnud Silver Alex Kelder, kes suunas mänguvahendi kindlalt Pärnu puurivahi Hendrik Vainu selja taha.

Saarlaste eduseis püsis tablool kümme minutit. Siis näitas äärel klassi Anton Krutogolov, kes leidis filigraanse sööduga karistusalas üles Reno Margi, kes kõmmutas palli kuuelt meetrilt külmavereliselt Kuressaare võrku.

Mida aeg edasi, seda hullemaks ilm muutus. 31. minutil, kui Mark pommlöögi latti kõmmutas ja Henri Hanson ei suutnud tagasi põrganud palli viielt meetrilt väravasse toimetada, oli marutuul segunenud taas vihmaga. Väljakul toimuv meenutas ekstreemsporti, kus kõik atleedid olid läbi vettinud.

Raju ilma eest pääseti poolajapausile 1:1 viigiseisus.

Teisel poolajal läks torm veelgi hullemaks ja plats, mis tavaoludes on Eesti üks parimaid, oli vettinud. Tihtipeale ei suudetud palli viielt meetrilt kaaslasele söötagi, sest pall jäi lihtsalt vette kinni. Initsiatiiv oli pigem Kuressaare käes just seetõttu, et neil oli tuul tagant. See mäng ei meenutanud enam kuidagi jalgpalli.

Kui esimesel poolajal oli väravavõimalusi mõlemal tiimil, siis teisel polnud kummalgi pea ühtki. See muutus 77. minutil, kui Kristen Saarts suskas nurgalöögijärgses olukorras palli Magnus Karofeldi tõrje järel lähedalt võrku. Oh seda rõõmu! Sellist tähistamist polnud see hooaeg veel nähtud ja Vaprad Karud libistasid end vettinud murul – kes kõhuli, kes selili.

Vaprus hoidis järelejäänud veerandtunniga kümne küünega võidust kinni ja teenis ülitähtsa võidu: liigatabelis tõusti kümnendalt kohalt hoobilt seitsmendaks.

“Esimene poolaeg oli ilm väga okei – võrdne mäng ja mõlemal oli võimalusi. Aga teine poolaeg ja isegi esimese poolaja lõpp ... Ma pole vist kunagi sellise vihmaga mänginud. Pall lihtsalt ei liikunud, plats oli lompe täis,” rääkis Soccernetile võiduvärava autor Saarts, kelle sõnul oli see tähtis võit, pidades silmas just võitlust püsimajäämise nimel. “Viljandi, Tartu, Kuressaare, meie – arvan, et läheb lõpuni välja. Poole hooaja peal pole veel tehtud midagi ja käib kõva pusimine.”