Lihulast tulnud Ene Safronova rääkis, et jõudis kohale juba enne vaktsineerimiskabineti avamist ega pidanud seetõttu väga pikas järjekorras seisma. Pärnusse otsustas ta end kaitsepookima tulla, kuna see oli lähim koht kaitsesüsti saamiseks. “Mul on plaanis minna varsti reisile,” põhjendas ta. Seetõttu oli tal kindel vaktsiinieelistus: ta soovis just Jansseni oma, kuna selle puhul piisab ühest doosist.