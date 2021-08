Ööpäevaga lisandunud nakatunuid sai kokku lugeda ühe käe sõrmedel

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1943 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 87 ehk 4,5 protsenti testide koguarvust. Uutest nakatunutest 63 inimest ehk 72,4 protsenti olid vaktsineerimata. Nelja nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 20 nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 276,2, mis on ligi poole võrra kõrgem, kui Eesti keskmine, mis on 142,4.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 47 inimesel. 36 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.Tartumaale lisandus 13, Võrumaale kaheksa, Ida-Virumaale neli ja Pärnumaale kolm uut nakkusjuhtu. Järva-, Rapla- ja Saaremaale lisandus kaks uut nakatunut. Lääne-, Põlva- ja Viljandimaale lisandus üks uus positiivne testitulemus. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kolmel juhul puudus rahvastikuregistri järgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 142,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,3 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati viis uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 49 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastased 34 inimest (69,4 protsenti). Haiglaravil viibivatest patsientidest seitse inimest ehk 14,3protsenti on lõpetatud vaktsineerimisega (neist sümptomaatilise COVID-19 tõttu viis inimest).

Pärnus viibib täna hommikuse seisuga haiglaravil kolm koroonaviirust põdevat patsienti.

Eile manustati Pärnu maakonnas 304 vaktsiinidoosi. Esimene kaitsepookimine on tehtud 39 311 inimesele (56,4 protsenti täisealisest rahvastikust), vaktsineerimiskuur on lõpetatud 35 519-l (50,9 protsenti täiskasvanutest).