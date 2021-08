Parima talu tiitlile kandideerib Pärnumaalt kaks kohta

Meilt on võistlustules Indriko OÜ ja Alpakafarm OÜ. OÜ Indriko on Tori vallas tegutsev pereettevõte, mis tegeleb teraviljakasvatusega. Haritavat maad on 400 hektarit. Samuti Tori vallas Niidu külas tegutsev Alpakafarm on Eesti suurim alpakakasvatus. Alpakafarm pakub külastajatele võimalust neid toredaid loomi lähemalt näha, silitada. Lisaks alpakade kasvavad talus kängurud, laamad, kääbuskitsed ja hulk muid väikeloomi.