Eriplaneeringu eesmärk on selgitada välja elektrituulikute pargi ala ja määrata sealsete ühendusteede paigutus. Enefit Green ASi kavandatava tuulikupargi hinnanguline suurus on 800 hektarit, sinna soovitakse püstitada kuni seitse tuulikut, mille kõrgus oleks kuni 290 meetrit. Peale selle on Metsagrupp OÜ esitanud taotluse algatada eriplaneering Põlendmaa külas 4,82ruutkilomeetrise ala suhtes, et rajada ettevõtte omandis kinnistutele tuulepark.