Ratturid läbivad Mari Raamoti auks 100 kilomeetrit

Torist stardib laupäeva hommikul veerandsada naiskodukaitsjat, et alustada kahepäevast rattaretke, mis on pühendatud organisatsiooni ülesehitajale ja esimesele esinaisele Mari Raamotile. Ratturid lõpetavad ligemale 100 kilomeetri järel pedaalimise pühapäeval Mulgimaa pealinnas Abja-Paluojal. Üle riigi on esindatud seitse ringkonda, nende hulgas korraldajana Pärnumaa ringkond.