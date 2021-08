Pea märkamatult on end sisse seadnud august. Hiliskevadised raipehaisulised pihlakaõied on praeguseks vormunud apelsinikarva kobarateks, mustikapuhmad on kohati juba värvunud lillakaspunakaks ja puistavad lehti ning paljud viljapõlludki on juba jõutud koristada. Teadmine, et ööd võõpuvad iga päevaga ­aina tumedamaks, paljud taimed lõpetavad õitsemise ning sulelised pööravad nokad lõunasse, teeb pisut kurvaks, kuid aastate jooksul olen tabanud, et augus­tilgi on oma võlud.