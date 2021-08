Mullu tutvustasid Eestis elavad valgevenelased oma rahvus­kööki, -käsitööd ja -tantse esimest korda Kuressaares. Seekord toimuvad sama nimega folklooripäevad Pärnus, mis valiti Eestimaa valgevenelaste assotsiatsiooni presidendi Nina Savinova sõnutsi välja just seetõttu, et võrreldes teiste suuremate linnadega ei ole siin selle rahvusvähemuse kultuuriüritusi kuigivõrd veel ­olnud ning neid teatakse-tuntakse vähe. Samal ajal on Eestis väga palju valgevene inimeste kollektiive, aga nad tegutsevad Tallinnas või mujal. Villa väravast on seega oodatud sisse astuma eelkõige just kõik pärnakad, kel huvi valgevene kultuuriga lähemalt tutvuda.