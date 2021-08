Ööpäeva jooksul analüüsiti Pärnumaal 429 koroonaviiruse proovi, millest positiivseks osutus 36 ehk 8,4 protsenti. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 326, mis on kaks korda suurem kui Eesti keskmine – 163. Naabermaakondadeski on nakatumus siinsest märksa väiksem: Viljandimaal 173, Raplamaal 171, Läänemaal 98 ja Saaremaal 88.

Eile sai vaktsiinisüsti 386 maakonna elanikku. Ühe doosi on saanud 57 protsenti siinsest täisealisest rahvastikust ja vaktsiinikuuri on lõpetanud 51,2 protsenti täiskasvanutest. Kõige tagasihoidlikumalt on seni vaktsineerimas käidud Tori vallas, kus esimene süst on tehtud 53,6 protsendile täisealistest. Samal ajal on esmadoosi saanud 65 protsenti kihnlastest, 62,7 protsenti põhjapärnumaalastest ja 62 protsenti läänerandlastest. Pärnu linnas on vaktsiinikuur pooleli 56,2 protsendil üle 18aastasest elanikkonnast.