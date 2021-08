Nädala algusest on Pärnu Vallikääru aasal märgata asjalikku saginat ja järjest kerkib platsile mitmesuguseid telke. Põhjus peitub selles, et reedel algab seal 20 aasta juubelit tähistav Grillfest. Kuigi praegu kehtivate reeglite alusel võib väljas toimuvast üritusest osa võtta kuni 1500 inimest, siis Grillfestile see piirang ei kehti.