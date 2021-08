Saarde valla õpilased saavad kooli sõita uute bussidega

Saarde Kommunaal OÜ juhatuse liige Morten Aasaroht ütles, et nad on proovinud iga viie aasta tagant busse vahetada, et õpilasi veaksid võimalikult turvalised ja tänapäevased bussid.

Aasarohu sõnutsi on uute busside puhul kindel, et need jõuavad iga päev liinile. “Erinevused on tehnika arengust tulenevad ja lisandunud on salongi videovalve, kogu bussisõit salvestatakse,” lisas ta.