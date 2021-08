Mängime kuueaastase tüdrukuga poodi. Kaup on valitud postkaardikogust ja väike müüja maalib neile juurde hinnakleepse ning kirjutab siis suurte tähtedega “open” ja ­“closed”. Niisugused sildid ripuvad tema kodulinna poodide ustel, kui need on kas avatud või suletud. Ma ei hakka lapse kallal irisema ega ­talle keeleseadusest rääkima, vaid alustame ­pereringis lõbusat kauplemist.