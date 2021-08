Linna arengueesmärgid on ambitsioonikad, kuid ühe suure puudusega: tehakse suuri sõnu elukeskkonna väärtustamise kohta, kui tegudes ollakse rohkem kui tagasihoidlikud. Meie looduskeskkond on osa kvaliteetsest elukeskkonnast ja peame seetõttu teda mitu korda rohkem väärtustama ja kaitsma – enne kui on liiga hilja. ­Kuidas seda teha: vaja on tuua linna juhtimisse keskkonnajuhi positsioon, mille täitja suudab hoida rahateeni­mise särast kõrgemal meie ja tulevaste põlvede elukvaliteedi jaoks olulisi väär­tusi.