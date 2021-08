Graafikud ⟩ Ükski viiest haiglaravil olevast koroonapatsiendist pole vaktsineeritud

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 328,4, mis on ühtlasi kõrgeim nakatumisnäit Eestis. Meile järgneb Põlvamaa (264), väikseim nakatumisnäit on Hiiumaal (54). Eesti keskmine nakatuminäit on 173,4.

Pärnu haiglas on ravil viis COVID-19-patsienti, neist ükski pole vaktsiinikuuri läbinud. Eile sai koju üks ja juurde tuli samuti üks koroonapatsient. Intensiivravi või juhitavat hingamist siinsed haiged ei vaja.

Pärnu linna lisandus tosin uut viiruskandjat, kellest üheksa elab keskuslinnas ja kolm osavaldades. Viis nakatunut elab Põhja-Pärnumaa vallas, neli Tori vallas ja üks nii Saarde, Lääneranna kui Häädemeeste vallas.

Seitsme päevaga lisandus Pärnu maakonda 155 uut nakatunut. Mullu märtsist alates on siinmail tuvastatud 5921 pärgviirusega nakatunut.

Kohalike omavalitsuste võrdluses on Eestis kõrgeima nakatumisnäiduga Tori vald, kus seitsme päevaga on nakatunuid tuvastatud 37 ja nakatumisnäit 100 00 elaniku kohta on 313 (Eesti keskmine näit on 103).

Eile sai koroonavastase kaitsesüsti 238 pärnumaalast. Pooleli on vaktsiinikuur 57,3 protsendil siinsest täisealisest rahvastikust ja kuuri on lõpetanud 51,3 protsenti täiskasvanutest. Eestis on täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 58,5 protsenti.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3462 koroonaviiruse testi, millest esmaseid positiivseid oli 258 ehk 7,5 protsenti testidest. Uutest nakatunutest 181 ehk 70,2 protsenti olid vaktsineerimata. 24 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 53 (20,5 protsenti) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Vaktsineerimata inimesed moodustavad kokku 95 protsenti kõigist testitutest.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnutsi on vaktsineeritud inimeste haigussümptomid üldjuhul kerged ja haiglaravi nad ei vaja. “Praegu on sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravil viis vaktsineeritud inimest. Enamik neist on vanemaealised,” täpsustas Sepp.

Eelregistreerimiseta vaktsineerimised sel nädalal Pärnumaal 5. augustil 10–18 Kihnu tervisekeskus, vaktsineerib Viljandi haigla (Pfizer ja Janssen). 5. augustil 9-18 Pärnu Kesklinna tervisekeskus (Suur-Sepa 14), õpilased al 12 a ja õpetajad (Pfizer). 6. augustil 9-16 Pärnu Kesklinna tervisekeskus (Suur-Sepa 14), õpilased al 12 a ja õpetajad (Pfizer). 6. augustil 15–18 Sindi seltsimaja (Pärnu mnt 44), vaktsineerib ravispaa Tervis (Pfizer). 6.–7. augustil 11–18 Pärnu hea toidu festivalil Grillfest, vaktsineerib Qvalitas (Pfizer). 7. augustil 10–13 Audru osavallakeskus (Pärna allee 7), vaktsineerib ravispaa Tervis (Pfizer). Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, ID-kaart või pass. *Alla 18 aasta vanused õpilased peavad tulema koos vanema või hooldusõigust omava isikuga või võtma kaasa vanema vastavasisulise vabas vormis kirjutatud volikirja. Andmed: Pärnu linnavalitsus Eelregistreerimiseta vaktsineerimised Pärnu haigla vaktsineerimiskabinetis (Ristiku 1): teisipäeviti 8.30–19, peakorpuse I korruse kabinetis C113 kolmapäeviti 8.30–16, peakorpuse I korruse kabinetis C113 neljapäeviti 8.30–18, peakorpuse I korruse kabinetis C113 reedeti 8.30–16, peakorpuse I korruse kabinetis C113 laupäeviti 9.30–17.30, peakorpuse I korruse kabinetis C116 ja C116L Andmed: Pärnu haigla

Enim uusi positiivseid testitulemusi lisandus Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 102 inimesel, kellest 64 elab Tallinnas. Tartumaale lisandus 41, Põlvamaale 12, Viljandimaale 11, Lääne-Virumaale kaheksa, Ida-Viru-, Lääne- ja Raplamaale seitse, Jõgeva-, Saare- ja Võrumaale kuus, Valgamaale neli ja Järvamaale kolm uut nakatunut. Vaid Hiiumaale ei tulnud juurde ühtegi nakatunut. 14 viirusekandjal puudus rahvastikuregistris elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates kokku kaheksa uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 46 patsienti, nendest intensiivravi kaks ravialust, kellest omakorda on juhitaval hingamisel üks inimene. Haiglaravil viibivatest patsientidest kuus on vaktsineerimiskuuri läbinud (neist sümptomaatilise COVID-19 tõttu on meedikute hoole all viis inimest).

Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõigist haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastased 31 ehk 67 protsenti.