Nii Tori vald kui ka Pärnu linn näitasid juba mullu Põlendmaa tuulepargi eriplaneeringu algatamisele rohelist tuld. Enefit Green kavandab tuuleparki, mille suurus oleks 800 hektarit ja kuhu võiks püsti panna kuni seitse tuulikut. Ehitiste kõrgus oleks kuni 290 meetrit. Ettevõte Metsagrupp on esitanud taotluse algatada eriplaneering, rajamaks 48 hektari suurusele alale tuulepark. See kinnistu on ettevõtte enda oma.