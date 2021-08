Eile kella seitsme paiku hommikul kutsuti päästjad Metsaääre külla. Põlengukohale ei pääsenud hästi ligi ja see tuli kindlaks teha drooniga. Kuna kolded olid pinnases, võttis kustutamine aega, kuid päästjad said tulekahju kell 11.52 kustutatud. Täna on aga mets taas süttinud.