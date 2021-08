Seksuaalse väärkohtlemise all kannatanud lapsed ootavad, et neid kuulataks

SKA ohvriabi arendustalituse eksperdi Virve Kassi sõnutsi on lapsepõlves seksuaalset väärkohtlemist kogenud inimeste arv jahmatavalt kõrge. Ta selgitab, et neid, kes sellest traumeerivast kogemusest kellelegi rääkinud ei ole, võib olla päris palju. “Seksuaalvägivalla teo eest vastutab alati toimepanija. Seksuaalvägivalla ohver ei ole selles ise kuidagi süüdi. Hea meel on aga selle üle, et sellest räägitakse avalikult järjest rohkem, ka ohvriabi poole pöördutakse üha enam,” rääkis ta.