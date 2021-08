Eile tuvastati koroonaviiruse kandjaid Pärnumaa kolme omavalitsuse elanike seas. Pärnu linna lisandus ööpäevaga 16 viiruskandjat: teist päeva järjest laekus keskuslinna tosin nakatunut, neli elab osavaldades. Neli nakatunut tuli juurde ka Häädemeeste valda, kaks Tori valda.

Nädalaga lisandus kodumaakonda 155 uut viiruskandjat. Pandeemia algusest on siin mail tuvastatud 5943 nakatunut.

Pärnu haiglas on hommikuse seisuga seitse COVID-19-patsienti, kes kõik on vaktsineerimata. Haiglaravi vajavatest noorim on 35- ja vanim 87aastane.

Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula tuletas meelde, et haiglas saab end COVID-19 vastu vaktsineerida teisipäevast laupäevani. “Hoiame kõigile soovijatele avatud nii aja broneerimise kui eelregistreerimiseta vaktsineerimise võimalused,” ütles ravijuht. Nii haiglat kui tervisekeskust külastavatel inimestel tuleb kanda kaitsemaski, mille saab haiglasse tulles kohapealt.

Eile sai vaktsiinisüsti 102 maakonna elanikku. Ühe doosi on saanud 57,4 protsenti täiskasvanutest ja vaktsiinikuuri on lõpetanud 51,4 protsenti üle 18aastastest. Eestis manustati 5407 vaktsiinidoosi ja täisealistest 58,8 protsendile on vähemalt üks süst tehtud.

Tori vallas on esimese doosi saanud 53,9 protsenti täisealistest, täna on kõikidel vallaelanikel võimalik eelregistreerimata saada Pfizeri kaitsesüst Sindi seltsimajas, kus ravispaa Tervis vaktsineerib soovijaid 15–18.

Pärnu linnas on vaktsiinikuur pooleli 56,5 protsendil üle 18aastasest elanikkonnast. Pärnus saab peale haigla eelregistreerimata vaktsineerida Pfizeriga täna kesklinna tervisekeskuses, kuhu 9–16 oodatakse kõiki õpilasi ja õpetajaid. Alla 18 aasta vanused õpilased peavad tulema koos vanema või hooldusõigusega isikuga või võtma kaasa vanema vabas vormis kirjutatud volikirja.

Täna 11–18 korraldab Pfizeriga vaktsineerimist Pärnu hea toidu festivalil Grillfest arstikeskus Qvalitas.

Kõik vaktsineerima minejad peavad kaasa võtma isikut tõendava dokumendi.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3851 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 241 ehk 6,3 protsenti testidest. Nakatunutest 178 inimest ehk 74 protsenti olid vaktsineerimata. Tosinal nakatunul on vaktsiinikuur pooleli ja 51 nakatunul (21 protsenti) lõpetatud. Vaktsineerimata inimesed moodustavad 95 protsenti kõikidest testitutest.

Harjumaal tuvastati nakkus 94 inimesel, Tartumaale lisandus 35, Võrumaale 26, Lääne-Virumaale kaheksa, Järva- ja Ida-Virumaale seitse, Põlvamaale kuus, Lääne-, Valga- ja Viljandimaale viis, Raplamaale kolm, Saaremaale kaks ja Jõgevamaale üks nakatunu. Vaid Hiiumaal ei avastatud uusi nakatunuid. 15 inimesel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates üheksa uut COVID-19-juhtumit, haiglaravi vajab 48 patsienti, kelle keskmine vanus on 66 aastat. Kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastasi 34. Haiglaravil patsientidest igal kümnendal on vaktsiinikuur läbitud.