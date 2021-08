Graafik ⟩ Pärnumaale lisandus 22 uut viirusekandjat

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 347. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 194,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,4 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates kaheksa uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 53 patsienti, neist 88,7 protsenti on vaktsineerimata. Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 64 aastat, kõigist haiglaravi vajavatest patsientidest 35 (66 protsenti) on üle 60aastased. Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.

Eile kaitsepoogiti Pärnumaal 265 inimest, kellest üle 80 said süsti Sindi seltsimajas korraldatud vaktsineerimisel. AS Sanatoorium Tervise immuniseerimise projektijuhi Aivar Koppase sõnutsi tuli niivõrd suur hulk talle üllatusena. Igaks juhuks oli ta suurema varu vaktsiini kaasa võtnud ja puudust ei tekkinud.

Vähemalt ühe kaitsesüsti on saanud 57,74 protsenti ehk 40 275 täiskasvanud pärnumaalastest. Kaitsepookimine on lõpetatud 51,47 protsendil täiskasvanutest.

Ööpäeva jooksul manustati 6755 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 662 865 inimesele, neist 577 782 vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Üle 70aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 69,8 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 65 protsendi vaktsineeritud kõigis maakondades, välja arvatud Harjumaal (64,5 protsenti) ja Ida-Virumaal (43,7 protsenti).