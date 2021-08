Graafik ⟩ Pärnumaale lisandus alla kümne uue nakatanu

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 197,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,4protsenti. Pärnumaa kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 340.

Ööpäeva jooksul avati haiglates neli uut COVID-19 haigusjuhtumit ning haiglaravi vajab 52 patsienti. Hetkel haiglaravi vajavatest inimestest on vaktsineerimata 47, mis moodustab 90,4 protsenti koroonaviirusega nakatunud patsientidest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 63 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastased 32 inimest (61,5protsenti). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.

Pärnumaal tehti eile 308 kaitsesüsti, millest 283 olid esimesed süstid. 58,15 protsenti ehk 40 558 Pärnumaa täiskasvanud elanikest on saanud vähemalt ühe kaitsesüsti. Vaktsineerimine on lõpetanuks kuulutatud 35 953 täiskasvanul ehk 51,55 protsendil.

Ööpäeva jooksul manustati 3539 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 665 497 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 579 386 inimesel. Üle 70aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 69,9protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 65protsenti vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Harjumaal (64,6protsenti) ja Ida-Virumaal (43,7protsenti).