Pärnu haiglas on ravil 13 COVID-19-patsienti, kellest ükski ei vaja intensiivravi. Viimase kahe päeva jooksul sai koju üks, juurde tuli neli uut koroonasse haigestunut. Ravivajajatest valdav osa (12) ei ole vaktsineeritud. Noorim haige on 35- ja eakaim 87aastane. Üheksa Pärnu haigla COVID-patsienti on pärnumaalased, kaks elavad Raplamaal ning Harju- ja Viljandimaalt on pärit üks patsient.

Terviseameti kommentaar Terviseameti jälgimisel on 217 nakatunut ja 290 lähikontaktset pärnumaalast. Lähikontaktsena pole ameti jälgitavate nimekirjas need inimesed, kes on vaktsiinikuuri läbinud või koroona läbi põdenud. Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami jutu kohaselt ei oska või ei taha osa nakatunuid endaga kokk puutunud inimesi nimetada. “Varem oli lähikontaktseid jälgimisel ligemale poole rohkem kui nakatunuid – iga nakkuskandja kohta tuli vähemalt paar nendega kokku puutunud inimest,” märkis Juhkam. Nakkuskoldeid viie või enama viiruskandjaga on Pärnumaal seitse, nende seas kaks uut perekollet viie ja kuue nakatunuga. “Lisaks on mõlemas koldes viirusekandja, kes nakkuse leibkonda tõi,” täpsustas Juhkam. Varem jälgimisel olnud kolletesse – kaks spordilaagrit, meelelahutusüritus, sünnipäev ja ettevõte – pole uusi nakatunuid juurde tulnud. Seda, kui palju täna lisandunud 42 uuest nakatunust vaktsineerimata on, lubas Juhkam täpsustada homme, kuna inimesed on vaja ükshaaval läbi helistada. Nii nagu kogu Eestis, on nakatumine siingi kasvanud peredes, ent Pärnumaa paistab eriti silma tõigaga, et siinsetest nakatunutest üle 40 protsendi ei oska arvata, kust nad viiruse külge said. “Palju on nooremapoolseid inimesi, kes arvavad, et ju nad kuskilt ürituselt selle üles korjasid,” oli Juhkam murelik. Laustestimisi sel nädalal kodumaakonnas plaanis ei ole. Küll aga võib olukord kooli alguses muutuda. “Võib tulla testimisi koolides, et kontaktõpe saaks säilida. Haridusministeeriumis on see teema kokkuleppimisel.”

Terviseamet kehtestas tänasest suureneva nakkusriski tõttu hädaolukorra, mistõttu haiglad ja kiirabi valmistuvad suuremal hulgal koroonapatsiente vastu võtma. Pärnu haigla juhi Urmas Sule teatel tõsteti siinses haiglas koroonapatsientide voodikohtade arvu 12-lt 20-le juba eelmisel nädalal. Seoses hädaolukorraga kergitatakse tervishoiuteenuse osutajate valmisoleku taset alates 20. augustist. “See, millised muutused selleks ajaks haiglas tehakse, selgub lähiajal, sel nädalal on plaanis mitu koosolekut, kus asjad paika pannakse,” selgitas Sule.

Viimase 14 päeva haigestumusnäit 100 000 inimese kohta kerkis juba mõnda aega Eesti nakkusrohkeima piirkonnana püsinud Pärnumaal 383ni. Riigi keskmine näit on 224 ja kõige väiksem näit on Hiiumaal (32).

Eilsetest uutest nakatunutest 29 elab Pärnus, neist 19 keskuslinna ja kümme osavaldade sissekirjutusega. Neli uut nakatunut lisandus Põhja-Pärnumaale, kolm Kihnu ja Tori valda, kaks Saardesse ja üks Häädemeeste valda.

Kinnitatud seitsme päeva haigusjuhtude näit tõusis Kihnu vallas üle 1000 ja on täna 1014,5. Nimekirjas järgneb merevallale Märjamaa vald, kus näit on 323. Eesti omavalitsuste keskmine nädala näit on 124, mida väikesaare näit ületab pea kaheksakordselt.

Pärnumaalastele tehti eile 192 kaitsesüsti. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on siinmail saanud 58,7 protsenti täiskasvanud rahvastikust. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 51,8 protsendil täisealistest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6729 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 344 ehk 5 protsenti testidest. Uutest nakatunutest 270 inimest ehk 78,5 protsenti oli vaktsineerimata. 17 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 57 (16,6 protsenti) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Harjumaal tuvastati koroonaviirusega nakatumine 120 inimesel, Tartumaale lisandus 79, Lääne-Virumaale 18, Raplamaale 15, Põlvamaale 13, Jõgevamaale üheksa, Ida-Virumaale kaheksa, Viljandimaale seitse, Järva-, Lääne- ja Saaremaale viis ning Valga- ja Võrumaale neli uut nakkusjuhtu. Hiiumaale tuli juurde üks nakatunu. Üheksal juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Ööpäeva jooksul avati 11 uut COVID-19 haigusjuhtumit. Eestis vajab haiglaravi 63 patsienti, neist 57 (ehk 91 protsenti) ei ole vaktsineeritud.

Intensiivravi vajab neli patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel kolm inimest. Sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 52 inimest.

Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 64 aastat, kõigist haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastasi kaks kolmandikku.

Ööpäeva jooksul suri 54- ja 70aastane COVID-19 põdenud meest, kumbki ei olnud vaktsineeritud. Kokku on Eestis surnud 1279 koroonaviirusega nakatunud inimest.