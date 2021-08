Pärnu haiglas on ravil 13 COVID-19-patsienti, kellest ükski ei vaja intensiivravi. Viimase kahe päeva jooksul sai koju üks, juurde tuli neli uut koroonasse haigestunut. Ravivajajatest valdav osa (12) ei ole vaktsineeritud. Noorim haige on 35- ja eakaim 87aastane. Üheksa Pärnu haigla COVID-patsienti on pärnumaalased, kaks elavad Raplamaal ning Harju- ja Viljandimaalt on pärit üks patsient.

Viimase 14 päeva haigestumusnäit 100 000 inimese kohta kerkis juba mõnda aega Eesti nakkusrohkeima piirkonnana püsinud Pärnumaal 383ni. Riigi keskmine näit on 224 ja kõige väiksem näit on Hiiumaal (32).

Eilsetest uutest nakatunutest 29 elab Pärnus, neist 19 keskuslinna ja kümme osavaldade sissekirjutusega. Neli uut nakatunut lisandus Põhja-Pärnumaale, kolm Kihnu ja Tori valda, kaks Saardesse ja üks Häädemeeste valda.

Kinnitatud seitsme päeva haigusjuhtude näit tõusis Kihnu vallas üle 1000 ja on täna 1014,5. Nimekirjas järgneb merevallale Märjamaa vald, kus näit on 323. Eesti omavalitsuste keskmine nädala näit on 124, mida väikesaare näit ületab pea kaheksakordselt.

Pärnumaalastele tehti eile 192 kaitsesüsti. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on siinmail saanud 58,7 protsenti täiskasvanud rahvastikust. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 51,8 protsendil täisealistest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6729 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 344 ehk 5 protsenti testidest. Uutest nakatunutest 270 inimest ehk 78,5 protsenti oli vaktsineerimata. 17 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 57 (16,6 protsenti) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Harjumaal tuvastati koroonaviirusega nakatumine 120 inimesel, Tartumaale lisandus 79, Lääne-Virumaale 18, Raplamaale 15, Põlvamaale 13, Jõgevamaale üheksa, Ida-Virumaale kaheksa, Viljandimaale seitse, Järva-, Lääne- ja Saaremaale viis ning Valga- ja Võrumaale neli uut nakkusjuhtu. Hiiumaale tuli juurde üks nakatunu. Üheksal juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Ööpäeva jooksul avati 11 uut COVID-19 haigusjuhtumit. Eestis vajab haiglaravi 63 patsienti, neist 57 (ehk 91 protsenti) ei ole vaktsineeritud.

Intensiivravi vajab neli patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel kolm inimest. Sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 52 inimest.

Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 64 aastat, kõigist haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastasi kaks kolmandikku.

Ööpäeva jooksul suri 54- ja 70aastane COVID-19 põdenud meest, kumbki ei olnud vaktsineeritud. Kokku on Eestis surnud 1279 koroonaviirusega nakatunud inimest.