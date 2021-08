Tere, Pärnu Postimehe kirjasaatja T. L. Pärnust!

Lugesin teie kirja, mis lõpeb küsimustega „Kes oskab ja julgeb vastata? Mis ometi küll Pärnus toimub?“ Avalike ürituste korraldajate liidu juhatuse liikme ja Grillfesti korraldajana oskan, julgen ja tahan vastata teie nendele mureküsimustele, mis on asjakohased ega tühitümita terviseametit, linnavalitsust ega Meelis Kukke, ei alaväärista Grillfesti korraldajaid ega teie hinnangul „end kohale lohistanud” arvukaid külalisi.

Mis siis ometi Pärnus toimub? Suvepealinnale kohaselt toimub siin õnneks nii mõndagi, mis hoiab ettevõtlusel eluvaimu sees ja pakub pärnakatele ja nende külalistele rõõmu. Just seda viimast on keerulistel aegadel teadupärast väga vaja, et igaühel oleks Pärnu suvest meenutada midagi head ja ilusat.

Avalike ürtuste korraldajate liiduna jälgime Eestis toimuvaid ja ärajäävaidki üritusi, aga samuti eri korraldajate käitumist ja töövõtteid. Igasuguse tegevuse ja ettevõtluse aluseks on kehtivad seadused ja määrused, mis on kõigile täitmiseks. Tõsi, on neidki korraldajaid, kes proovivad oma ürituse iga hinna eest ära teha, veeretades vastutuse kellegi kolmanda õlule, või siis hiilivad sellest üldse kõrvale kuni mõnele ametile „vahele jäävad”, aga need on Eestis siiski harvad juhud. Liidul on programm „Vastutustundlik korraldaja”, mille sisuga saab tutvuda lehel www.liit.ee, neid põhimõtteid järgime oma tegevuseski.

Kui Jüri Jaansoni kahe silla jooks toimub korraldajate otsusel virtuaalsena, on see märk sellest, et tegemist on vastutustundlike korraldajatega, kes on sellise otsuse läbimõeldult langetanud. Seda otsust tuleb austada, nagu tuleb austada neidki, kes praegusel ajal üldse midagi korraldama vaevuvad. Põhjustest, miks jooksu korraldajad on sellise otsuse vastu võtnud, saab igaüks lugeda kodulehelt www.2silda.ee, seal on kõik kenasti kirjas.

Grillfest koostöös turvapartneriga FORUS koostas Vallikääru aasal toimuva festivali tarvis spetsiaalse juhendi, mida olid kohustatud järgima kõik külastajad, kes avalikus linnaruumis ehk Vallkääru pargialal festivali ajal viibida otsustasid. Juhendi koostamist nõustas terviseamet, see on sisuline ja sisukas dokument, mille täitmist ka jälgisime. Festivalijärgsel esmaspäeval telefoninõupidamisel oli terviseamet seisukohal, et kõik kulges koostatud plaani järgi, ja oli korraldaja tegevusega rahul.

Väga kahju, kui 132 Grillfestil vaktsineeritut on teie silmis naeruväärne. Olukorras, kus iga vaktsineeritu võib päästa iseenda tervise või elu ning annab oma panuse Eesti igapäevaelu avatud hoidmiseks, solvavad teie väljaütlemised nii vaktsineerituid, vaktsineerijaid kui festivali korraldajat, kes muide, on teinud reaalseid kulutusi, et vaktsineerimisbuss üritusel üldse osaleda saaks.

Saan aru teie kui spordisõbra kurbusest selle pärast, et kahe silla jooksu sel aastal täies mahus ei toimu, aga siis on ju selle võrra rohkem oodata järgmisel aastal. Nii ei toimunud Grillfestki eelmisel aastal täies mahus, aga tänavu oli grillisõpradel seda toredam taas kohtuda.