Miski salapärane jõud suisa tõmbab mind igal aastal alates augustist jõgede äärde. Ilmselgelt satun nende äärde aasta läbi, kuid just selleks ajaks on suurem osa jõeäärseid luhtasid niidetud ning vee äärde pääseb hõlpsamalt, ilma et peaks kummikusse nirisevad kastevett või sinna potsatavaid tigusid pelgama. Ometigi on jõeäärne kaldataimestik endiselt lopsakas ja veepiirilt tõusvates rohelistes vallides leidub nii õitsejaid kui sulelisi.