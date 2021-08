Tean, et osale inimestele ei möödunud esimese süsti saamine üldse valutult – oli kõrvalnähte, põdemist – ja kui vaktsineeritud nii kergesti taas nakatuvad, tekib paljudel küsimus, et milleks üldse vaktsineerida. Seda enam, et meie ühiskonnas on sügavalt juurdunud idast imporditud suhtu­mine, et “ärme midagi tee, äkki läheb mööda”. Nii viivitataksegi kaitsesüstimisega, kusjuures kõhklusi toidavad jutud sellest, millist vastureaktsiooni on süstimine kellelegi põhjustanud. Selle ebakindluse kõrval jääb märkamata teadusnõukoja kinnitus, et vaktsineeritutel kulgeb haigus kergemalt ja sümptomeid ei pruugigi ilmneda. ­Lisame sellegi teadusnõukoja “lohu­tuse”, et ükski vaktsiin ei kaitse nakatumise eest 100 protsenti, kuid vaktsineerimisest midagi tõhusamat pole välja mõeldud.