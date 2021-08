Võistlejate arvukust pärssis tõsiasi, et samal ajal toimusid Valgas maadlusvõistlused. Suuremat mõju avaldas see, et kui tavaliselt on esivõistlustel juuniorid ja täiskasvanud koos, siis seekord saadeti inimeste hajutamise eesmärgil Lihulasse vaid vanemad. Osa sumokaid jäi tulemata koroona tõttu, olles lähikontaktsed.