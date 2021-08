Moekollektsionäär Aleksandr Vassiljev: Lubage endale naudinguid kõige raskemal ajalgi

​Vassiljev on Pärnu muuseumisse meelitanud rekordarvu külastajaid ja lööb oma moekogust pärit esemetega 150 aastat kuurordimoodi kajastava näitusega “Peegeldades päikest” tõenäoliselt kõiki eelmisi väljapanekuid. Praeguseks on näitust vaadanud juba üle 4500 inimese. Elame-näeme, kui suureks see arv kasvab, sest “Peegeldades päikest” on avatud 19. septembrini. Tasub minna, sest näituse kuraator, Pärnu muuseumi teadur Aleksandra Ehte nägi selle väljapaneku suvepealinna toomisega vaeva mitu aastat.