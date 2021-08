Kuigi välisriikides kaalutakse rangemaid piiranguid, et piirata õnnetuste arvu kasvu, loodetakse Eestis läbi saada tehnilisemate lahendustega. “Tõukeratastel on nüüd ikkagi piirangud peal, on määratud piirkonnad, kus tõukeratas enam kiiremini ei sõida või kuhu ei tohi parkida. Isiklikel tõukeratastel loomulikult seda varianti ei ole, kuid need piirangud on ikkagi abiks,” väitis Kosenkranius.