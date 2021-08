Pildid ⟩ Tõstamaa osavalla elus silma paistnud said vapimärgid

Ülle Palits on Pärnumaa ühes vanimas maapoes, Pootsi ajaloolises magasiaidas asuvas poekeses ametis olnud lausa 38 aastat. Alates 2000. aastast on ta poe perenanine. Tunnustuse pälvis poepidaja külapoe traditsioonide jätkamise, poe kui kogukonna keskuse töös hoidmise ja piirkonna elanike huvidega arvestava teeninduse eest. Kaks korda nädalas käib Palits Manija saare elanikel sadamas järel, toob saarerahva oma ärisse ja viib soetatud kraamiga sadamasse tagasi.

Osavallakeskuse juhataja Anu Peterson rääkis, et vapimärgi saajad selgusid juba veebruaris ja traditsiooni kohaselt tulnuks need üle anda 24. veebruaril Tõstamaa osavalla Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel. “Aga lugu oli siis selline, et koroonaviiruse tõttu otsustati see üritus ära jätta – meil oli vallas nakatunuid,” selgitas Peterson, kelle sõnutsi oodati sobivat hetke, et autasud avalikult üle anda. “Osavallapäevad on meil tähtsaim üritus ja sobib selleks hästi.”