Taas on põhjust silmad öötaevasse suunata, sest alanud on perseiidide sadu. Meteoorivool ehk tähesadu tipneb igal aastal 12. augustil ja on jälgitav kuni kaks nädalat enne ja pärast seda. Kõige paremini näeb perseiide 11.–14. augustini.