Suurimas omavalitsuses Pärnus pole suures osas erakondade ja valimisliitude esinumbridki selgunud: linnapeakandidaadi on tänase seisuga välja käinud vaid Keskerakond ja Isamaa. Eile teatas Tori vallavanem Lauri Luur peagi loodavast uuest valimis­liidust naabervallas.Mõningast närvilisust on siiski juba pea aasta jagu märgata. Läänerannas ja Saardes on toimunud võimuvahetused ja teravad tunduvad sealsed vallajuhtide suhted tänini. Pärnus, kus võimupööre oli märksa varem, tõusis kevadel teravalt esile uue silla rahastamise teema.