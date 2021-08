Tund peale vaktsineerimisaktsiooni algust võis koolmaja fuajees kohata vaid kaitsepookimist läbi viivavaid valges T-särgis töötajaid. Küsimise peale öeldi, et tühja siiski passitud pole ja sutsu on saanud ligi 15 inimest.

Ema Katrin sõnas, et esiti loodeti vaktsiin saada Pärnu haiglas, kuid kohapeal selgus, et seal nende poolt soovitud vaktsiini ei pakutud. Kaubamajakasse polnud neil aga soovi süstima minna põhjusel, et sealne kaitsepookimisprotsess polevat piisavalt privaatne. Nii jõutigi hoopis Metsa tänava koolimajja.