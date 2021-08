Meeste esikoha eest võidelnud Siim Peetris nentis pärast teise sõidu lõpetamist, ise veel süstas, et ilmselt ei õnnestunud tal suurfavoriit Tarmo Peikerit võita ja leppida tuleb hõbedaga. Pessimismiks andis põhjust teadmine, et lõpuajale lisandub neli trahvisekundit kaks korda väravaposti puutumise tõttu. “Esimeses sõidus olin koos trahvidega 0,6 sekundit Piknerist aeglasem. Aga ta sõitis ka teise sõidu puhtalt,” ohkas Peetris ja rõõmustas, et pole põhikonkurendist trahve arvestamata varem kunagi kiirem olnud. “Pool võitu seegi.”