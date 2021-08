Eilsega lisandus Eesti haiglatesse üheksa uut koroonaga kimpus olijat, viis neist hospitaliseeriti Pärnu haigas. Kokku on Lääne-Eesti nelja maakonda teenindavas keskhaiglas 18 COVID-19-patsienti, kellest üks vajab juhitavat hingamist ja intensiivravi. Riigi haiglates on kokku 79 COVID-patsienti, kellest vaktsineerimata on 65.