Möödunud ööpäevaga tehti Pärnumaal 156 pärgviiruse testi, millest positiivseid oli 16 ehk kümme protsenti. Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 385, selle näitajaga on kodumaakond kogu riigis kolmandal kohal, meist kõrgem on see vaid Võru (477) ja Põlva maakonnas (385).