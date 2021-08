Žürii kogunes juuli lõpus ja parima töö selgitamine võttis aega, võitja selgus vaidluste käigus. “Nii palju, kui olen žüriiliikmetega rääkinud, siis “Kaljukaldal” on insenertehniliselt väga hästi läbi mõeldud, sisuliselt huvitav, aga natuke liiga detailne. Seevastu lõpuks võidutööks osutunud “Kuuk” keskendus arhitektuurilisele lahendusele – see sai otsustavaks ja tundus olevat sobivaim,” seletas vallavanem ja lisas, et kolmas sõelale jäänud töödest, “Kärestikuküla”, pakkus lahenduseks kaluriküla. “Sindis pole seda kunagi olnud, see sobiks pigem rannikule,” tõdes Luur.