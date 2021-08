Taaramäe kuulus pikalt kaheksamehelisse jooksikute gruppi, kes sõitis konkurentidel eest juba pärast kümnendat kilomeetrit. Vahepeal kasvas nende edu peagrupi ees üheksa minutini.

Karmi lõputõusu alguseks oli ette jäänud viis meest ja viis kilomeetrit enne finišit kolm. Peale vändralase ihkasid etapivõitu Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) ja Kenny Elissonde (Trek-Segafredo).

34aastane eestlane vajutas gaasi põhja 2,8kilomeetrit enne lõpujoont ja läinud ta oligi! Finišis oli Taaramäe (5:16.57) edu Dombrowski ees 21 ja Elissonde ees 36 sekundit.

“Uskusin, et suudan võita, sest olen üsna heas vormis. Pealegi on mul väga tark spordidirektor Valerio Piva. Rääkisime õhtul, et proovime etapivõidu peale välja minna ja liidrisärgi võtta,” rääkis Taaramäe Eurospordi otse-eetris vahetult pärast sõitu.

Rein Taaramäe valas pärast lõpujoont õnnepisaraid. Viis ja pool aastat oli möödunud etapivõidust Giro d’Italial ja kümme aastat Vueltal. FOTO: Alvaro Barrientos

Kuna peagrupp jäi minuti ja 45 sekundi kaugusele, tõusis Taaramäe velotuuri üldliidriks. Elissonde kaotab talle 25 ja varasem liider Primož Roglic (Jumbo-Visma) 30 sekundiga.

“Täna sõltus kõik sellest, kas peagrupp saab meid kätte. Kui nägin, et seda ei juhtu, vaatasin, et minuga on Dombrowski ja Elissonde. Tean, kui head nad on, aga uskusin endasse, sest olen neid varem võitnud. Kui 2016. aastal Giro d’Italial etapi võitsin, oli Joe kolmas. Nüüd võitlesime jälle esikoha eest,” rääkis eestlane, kes ühtlasi teenis mägede kuninga särgi.

Taaramäest sai teine eestlane, kes suurtuuril liidrisärki kandnud. Varem on sellega hakkama saanud Jaan Kirsipuu, kes 1999. aasta Tour de France’il suutis seda endale hoida kuus etappi.

“See on mulle väga suur asi. Olen juba 34aastane ja mul pole enam palju võimalusi jäänud, et seda teha. Olen Vueltal ja Giro d’Italial etapi võitnud, aga unistasin suurtuuri liidrisärgist. Kas või mõneks päevaks. Tahtsin teada saada, mis tunne see on, ja lihtsalt nautida,” rõõmustas vändralane.

Vueltal sõidetakse 21 etappi, velotuur lõpeb 5. septembril.

Meie mehe emotsioonid pärast lõpujoont: