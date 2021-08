Rahvastikuregistri andmetel laekus kõige enam positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 124 inimesel, kellest 89 elab Tallinnas.

Tartumaale lisandus 57, Võrumaale 26, Põlvamaale 21, Ida-Virumaale 19, Saaremaale 12, Jõgeva- ja Valgamaale 11, Rapla- ja Lääne-Virumaale kümme, Järva- ja Viljandimaale kuus, Läänemaale neli ja Hiiumaale kolm nakatunut. 12 juhul puudus aga rahvastikuregistri järgne elukoht.

Tänahommikuse seisuga on haiglas 83 COVID-19 patsienti. Nendest intensiivravi vajab kümme, kellest omakorda on juhitaval hingamisel üheksa inimest. Haiglapatsientidest 65 ehk 78,3 protsenti on vaktsineerimata. Neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab terviseameti teatel haiglaravi 62 inimest. Patsientide keskmine vanus on 66 aastat ja üle 60aastased on neist 51.

Pärnu haiglas oli täna hommikul koroonaosakonnas ravil 12 patsienti, kellest üks on intensiivis juhitaval hingamisel. Vanim koroonapatsient on 87- ja noorim 23aastane. Viimase ööpäevaga lisandus üks COVIDi-haige, kaks patsienti viidi üle tavaosakonda ja viis lubati koju.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunut: 73aastane naine ja 67aastane mees. Neist viimane oli Pärnu haigla patsient, kellel haigla kõneisiku sõnutsi oli COVID-19 kaasuv haigus ja haiglas oli ta muu põhihaiguse tõttu.

Kokku on Eestis surnud 1281 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänahommikuse seisuga on kaitsesüstitud kokku 694 642 inimest, kellest 94 129-l on vaktsineerimiskuur pooleli, 600 513-l lõpetatud. Ööpäevaga manustati 5425 doosi. Täisealistest on vähemalt ühe süsti saanud 61,7 protsenti.