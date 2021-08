Graafik ⟩ Kodumaakonda lisandus veerandsada koroonajuhtumit

Eile kaitsepoogiti Pärnumaal 197 inimest. Eilse seisuga on esimese doosi saanud pea 60 protsenti siinsetest täisealistest elanikest, vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 52,7 protsenti üle 18aastastest.

Tänahommikuse seisuga on haiglas 89 COVID-19-patsienti, nendest intensiivravi vajab 13 patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel 11 inimest. Haiglapatsientidest 70 ehk 78,7 protsenti on vaktsineerimata.