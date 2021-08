Niiskus ja võrdlemisi soojad päevad-ööd annavad kasvuhoogu eri liiki seentele. Õige seenesõber leiaks tarvitamiseks seeni aasta ­läbi, kuid valdavale osale inimestest on just hilissuvi ja sügis see õige seeneaeg. Kiire käik rohelisel vetruval samblavaibal näitas, et söögikõlblikke seeni leidub metsas juba omajagu ja maitse saab soovija suhu igal juhul. Alates pilvikutest ja lõpetades pihkaste liimikutega.